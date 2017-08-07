القاهرة - هالة عمران

تنتهى اليوم الإثنين مدة شريف سامي كرئيس للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث قالت الهيئة في بيان لها إن سامى التقى بالعاملين بها لتوديعهم وشكرهم على جهودهم على مدى 4 سنوات هي مدة رئاسته للهيئة، يذكر أن القانون 10 لسنة 2009 المنظم لعمل الهيئة نص على أن يحل احد نائبي رئيس الهيئة محل رئيسها في حالة غيابه أو وجود مانع لديه، وفى ضوء أن المستشار رضا عبد المعطى هو النائب الوحيد لرئيس الهيئة منذ 2016، فإنه وإلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة يتولى مهامه، وينص الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة، ومن ضمنها الهيئة العامة للرقابة المالية - بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.