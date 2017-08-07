القاهرة ـ هناء السيد

قامت محافظ البحيرة م.نادية عبده ونائب وزير الإسكان للمناطق العشوائية د.احمد درويش بتفقد اعمال انشاء عدد 5 عمارات تضم 116 وحدة سكنية بتكلفة اجمالية 21 مليون جنيه بمنطقة الكسارة برشيد ضمن اعمال تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة التي تنفذها وزارة الإسكان بالتنسيق مع المحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المحدد لها قبل نهاية العام الحالي حتى يتسنى تسليمها لمستحقيها، كما تم الاتفاق خلال الجولة على تطوير وتنمية منطقة الكسارة بالكامل بما يتناسب مع اعمال تطوير مدينة رشيد.

كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي لباقي المناطق العشوائية بالمحافظة ومنها الوحدات السكنية العشوائية بمنطقة القلعة بدمنهور وعددها 20 وحدة وخطة المحافظة لتطوير منطقة السناهرة بكفر الدوار وتحويل أسلاك الضغط العالي الهوائية الى كيبلات ارضية بالشوارع المحيطة بالمنطقة بتكلفة 73 مليون جنيه.