القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وقع اكثر من 70 نائبا على مشروع قانون اعده النائب محمود نبيه خاص بشهداء ومصابي الجيش والشرطة، مشيرا إلى ان الهدف من القانون هو تحسين الوضع الاجتماعي لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين، حيث يتألف المشروع من 5 مواد ونص في مادته الأولي على ان يصرف تعويض يعادل 100 ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى و50 ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز جزئي، وذلك في خلال 30 يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، كما في المادة الثانية على ان يكون معاش أسر شهداء الجيش أوالشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.