تصفية إرهابيين وتدمير نفق بسيناء

تأجيل إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في «التخابر مع قطر» إلى 10 سبتمبر

القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة تعي تماما دور العلم والعلماء كما أنها حريصة على تكريم علمائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن والاستفادة من علمهم وخبراتهم، مشيرا إلى أن العلم والتكنولوجيا والإنتاج مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة ولا يمكن لأمة تطمح إلى مستقبل أفضل إلا أن تضع العلم الحديث في مكانه المستحق لتحقيق ما نصبو إليه من نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة.

وقال السيسي في رسائل وجهها للشعب خلال كلمته في الاحتفال بعيد العلم امس إن الدستور مهد الطريق أمام شباب مصر وعلمائها وجعل التعليم حقا للجميع وكفل حرية البحث العلمي وألزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وضمان حقوق الملكية الفكرية.

وأشار إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير من 11.8 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة بزيادة قدرها 47%، وذلك بخلاف الدعم المباشر الموجه لبعض المشروعات القومية مثل مشروع بنك المعرفة ومشروع مدينة زويل والجامعة المصرية ـ اليابانية.

وشدد على أن المجتمع في أمس الحاجة لمخرجات علمية وتكنولوجية جديدة ومتطورة في مجال الصحة والدواء والزراعة والغذاء والفضاء الصحة والسيارات والطاقة البديلة ومعالجة المياه بجميع أنواعها ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف قائلا: «مصر تنتظر الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الاستثمار بالعمل لتوجيه مزيد من الاستثمارات في مجال البحث العلم والتكنولوجي، وأن يكون للبحث العلمي نصيب معتبر من مسؤوليتهم المجتمعية».

صندوق لرعاية المبتكرين

هذا، وقرر السيسي قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسؤولية المجتمعية على أن يتولى هذا الصندوق أيضا دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كما قرر قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة، وزيادة عدد الجوائز التي تمنحها الدولة في المجالات كافة ومضاعفة قيمتها المالية، كما قرر أيضا إنشاء 4 جوائز للابتكار في مجالات الزراعة والغذاء والصحة والدواء والطاقة والصناعة والمياه تخصص للشباب المبتكرين على أن تكون قيمة الجائزة 250 ألف جنيه وعلى أن يتم بدء العمل بذلك اعتبارا من إعلان جوائز هذا العام.

تكريم العلماء والمتفوقين

هذا، وكرم السيسي العلماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية منذ 2014 حتى اليوم، وذلك تقديرا لجهودهم في دفع العلم والبحث العلمي في مصر.

والمكرمون بجوائز النيل لعام 2014 والحاصلون على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى هم: جائزة العلوم ا.د. أحمد سامي عبد الشكور أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة وتسلمها نجله، وجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة ا.د. مصطفى مصطفى عوضي أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث وا.د. محمد نبيل حامد البلقيمي الأستاذ المتفرع بالمعهد القومي للاورام جامعة القاهرة.

كما كرم أوائل الثانوية العامة والأوائل من خريجي الجامعات.

تصفية إرهابيين

إلى ذلك، أعلن المتحدث العسكري، امس تصفية إرهابيين من درجة شديدي الخطورة في إطار عملياته الأمنية لتطهير شمال سيناء من الجماعات المسلحة، كما تمكنت قوات انفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني أيضا من اكتشاف وتدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي وعربتين للعناصر المسلحة شمال سيناء.

قضية التخابر

من جهه أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، حيث جاء قرار التأجيل كطلب الدفاع لتحديد الطلبات، وتمكين الدفاع من زيارة المتهمين بمحبسهم مرتين.