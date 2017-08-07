القاهرة ـ ناهد إمام

وقّعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر بروتوكول تعاون مع وزير الكهرباء د.محمد شاكر لتطهير أحد الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي بقيمة مليوني جنيه، وذلك بحضور محافظ مطروح اللواء علاء ابو زيد، كما وقعت مع المدير التنفيذي للبنك للأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والممثل المقيم الجديد بالقاهرة جانيت هاكمان اتفاقا لتوفير منحة دعم فني لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بقيمة 1.9 مليون دولار.



وذكرت سحر أن الوزارة تدعم الاستراتيجية الشاملة لمحافظة مطروح في التنمية والاستثمار، والحصول على منح مختلفة تساهم في قيام القوات المسلحة بتطهير منطقة الساحل الشمالي الغربي من الألغام، إضافة إلى قيام الوزارة بتأسيس المركز الوطني لإزالة الألغام للمساعدة في دعم هذا المشروع.

من جهه اخرى، كشفت نصر في تصريح خاص لـ«الأنباء» خلال تفقدها امس الاول لمشروع تنمية غرب مصر بمدينة النجيلة احدى مناطق المشروع والمخطط العام لمدينة وميناء جرجوب التجاري، عن عقد اول اجتماع بالوزارة الأسبوع المقبل مع المستثمرين الجادين والجهات المعنية للاستماع لرؤيتهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لإقامة المشروعات الاستثمارية لتوفير فرص عمل لهم.



لوضع مشروع غرب مصر موضع التنفيذ.

وأعلنت أن الوزارة ستوقع الأسبوع المقبل أول اتفاق بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم القطاع الخاص بقيمة 60 مليون دولار من قيمة 500 مليون دولار سيخصصها البنك لدعم القطاع الخاص.

وأوضحت نصر أنه ولأول مرة هناك مستثمرون عرب وأجانب جاهزون وراغبون في ضخ استثمارات جديدة في المشروع الكبير لتنمية غرب مصر، مبينة أنه سيتم انشاء فرع لمركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح للتيسير على المستثمرين.