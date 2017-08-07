القاهرة - هناء السيد

ما زالت معاناه طلبة الثانوية العامة المغتربين ومنهم الطلبة المصريون بالكويت «محلك سر»، حيث يناشد عدد من أولياء الأمور من أبناء الجالية المصرية في الكويت سنويا المسؤولين لإعادةالنظر في قبول أبنائهم بالجامعات المصرية او بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع مكتب تنسيق الجامعات المصرية ممثلا عن وزارة التعليم العالي، واصفين المكتب بأنه «لا يعمل لمصلحة الطلبة».

وخلال جولة لـ «الأنباء» بين جموع الطلبة المصريين الذين تقدموا اعتبارا من 3 اغسطس ولمدة 3 ايام بطلبات التنسيق، أوضح عدد من الطلبة وأولياء أمورهم حجم المعاناة السنوية في الحصول على أبسط حقوقهم، وهو «مقعد» بالجامعات المصرية، لاسيما ان هناك مجموعة من أولياء الأمور تعرضوا لهذا الموقف اكثر من مرة مع عدد من أولادهم، ولكن دون اي تغيير في طريقة التعامل او بالفكر القائم تجاه الطلبة المغتربين، كما كشف بعض من أولياء الامور انهم جمعوا ألف توقيع وتم إرسالها منذ فترة إلى رئاسة الجمهورية عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشكوى ممن يتعرضون له من ظلم، ولكن الأمر مرّ مرور الكرام دون النظر لتلك الشكاوى السنوية المتكررة.

وذكروا ان «مكتب التنسيق يتعامل مع أبنائنا كأنهم مصريون من الدرجة الثالثة، حيث خصصوا لهم مرحلة خاصة بعد انتهاء مراحل القبول في الجامعات يسمونها مرحلة المغتربين».



وفي لقاءات متفرقة لـ«الأنباء» مع الطلاب المصريين المتقدمين للتنسيق من طلبة الكويت وأولياء أمورهم، أكدوا خلالها تعاون موظفي مكتب التنسيق والرد على استفساراتهم بشكل كامل، ولكنهم أجمعوا على أن مشكلة معادلة الدرجات الحاصلين عليها من الكويت تبقى هي أساس المشاكل، فرغم حصولهم على درجات عالية جدا الا انها وطبقا لقانون الجامعات المصرية وبعد المعادلة تنخفض بشكل ملحوظ، ما يؤثر على عدم الالتحاق بالجامعات الحكومية والتوجه الى الالتحاق بالجامعات الخاصة.

الى ذلك، كشف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على مكتب التنسيق السيد عطا أن عدد طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين سحبوا ملفات القبول بالجامعات الحكومية بلغ حتى الآن 12 ألف طالب وطالبة، مشيرا الى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى ومن خلال تقديم الطلاب أوراق الالتحاق بالجامعات عبر مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

وأعلن عطا عن استقبال أوراق الطلبة المتخلفين عن التقديم خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس الجاري.

وتشمل الأوراق المطلوبة تقديم استمارة النجاح الأصلية «او صوره طبق الأصل» وشهاده الميلاد وصورة الإقامة والملف الذي يتسلمه الطالب من مكتب التنسيق - طلب الالتحاق «استمارة» موقعة من الطالب وولي أمره مع العلم بأن توقيع الطالب وولى الأمر على طلب الالتحاق المقدم ضمن الأوراق معناه ان المسؤولية القانونية عن صحة جميع الشهادات والأوراق والبيانات المقدمة تقع عليهما أمام مكتب التنسيق.

هذا، وسيتم الإعلان عن قبول الطلاب للجامعات على الموقع الإلكتروني.