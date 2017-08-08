القاهرة ـ هالة عمران

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صحة ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإصابة الأسماك المصرية النيلية بفيروس «بلطي البحيرات» (Tilapia Lake Virus).

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق امس انه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، موكدة أن مصر خالية من فيروس البلطي (Tilapia Lake Virus)، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة تفيد بوجود هذا الفيروس، مشيرة إلى أن الأسماك المصرية النيلية في حالة صحية متميزة، وأن السمك «البلطي» المصري من أحسن وأجود الأنواع على مستوى العالم، وأن معامل الوزارة معتمدة دوليا ونتائجها معترف بها.

كما نفى مركز المعلومات ما تداولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باستخدام وزارة الصحة أدوية معالجة لمرضى فيروس «سي» منتهية الصلاحية بالتأمين الصحي.

وأوضح المركز في تقريره أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة، مؤكدة أن أدوية مرضى فيروس «سي» المتوافرة داخل المستشفيات الحكومية ووحدات التأمين الصحي آمنة تماما وصلاحيتها سارية، حيث إن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطن المصري وتعمل بشكل مستمر على توفير كل الأدوية بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطبقة عالميا.

وفي سياق متصل، نفى المركز، ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإغلاق وزارة الأوقاف لعدد من المساجد ببعض المحافظات.

وأوضح المركز، في التقرير، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت صحة تلك الأنباء المضللة تماما، مؤكدة أنها لم تغلق أي مسجد بأي محافظة إلا لغرض الإحلال والتجديد فقط.

وفي ذات السياق، نفت الوزارة أيضا ما تردد عن إغلاق عدد من الزوايا ببعض المحافظات، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بمنع إقامة خطبة الجمعة في الزوايا والمصليات غير المصرح بإقامة صلاة الجمعة فيها، مع السماح بإقامة سائر الصلوات الأخرى بها.