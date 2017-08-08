القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

في اطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع الشباب بخلق فرص عمل جديدة بعيدا عن الوظائف الحكومية قرر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة- كما افاد في تقرير الى لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب- توفير عشرة آلاف فرصة للتدريب على هذه المشروعات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لبدء المشروع بعد انتهاء التدريب.

وقالت نيفين جامع رئيسة الجهاز ان الجهاز بدأ في تلقي طلبات من عشرة آلاف شاب من مختلف المحافظات لتدريبهم على تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نافية وجود اية شروط غير انه حاصل على مؤهل متوسط والسن يتراوح بين 21 و50 عاما وتبلغ مدة التدريب ما بين اربعة الى خمسة ايام حسب نوع البرنامج التدريبي.

ويوفر الجهاز اربعة برامج تدريبية بسعر رمزي يتعرف خلالها المتدرب ايضا على كيفية ادارة المشروع والتسويق لمنتجاته.