القاهرة - مجدي عبدالرحمن

يصدق مجلس الوزراء خلال أسبوعين على الأكثر على 10 طلبات لمستثمرين لإنشاء مجمعات لمزارع جديدة لتربية الدواجن تقدم بها عدد من الجمعيات والشركات لإنشاء مزارع جديدة في الظهير الصحراوي ضمن خطة شاملة لتطوير الثروة الداجنة مع الأخذ في الاعتبار أوضاع المزارع العشوائية بالتنسيق مع أصحابها لأنهم يعملون بعيدا عن الرقابة.

وأضافت مصادر وزارة الزراعة أنه تقرر تخصيص الأراضي التابعة لها لإنشاء المشروعات الجديدة للدواجن.

وأشارت الى ان الوزارة تلقت طلبات في عشر محافظات لإنشاء تجمعات كبيرة سيتم فيها إنشاء مزارع ومصانع للعلف وسكن للعاملين فيها ومعامل تفريخ وان ابرز هذه المزارع ستكون في بني سويف والبحر الاحمر ومرسى مطروح والوادي الجديد والفيوم وقنا واسيوط لزيادة الإنتاج بنحو ٣٠٠ ألف طائر سنوياً.