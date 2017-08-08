القاهرة - ناهد إمام

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس، ثالث حلقات برنامج «مصر بتطور»، عبر قناة الوزارة على اليوتيوب تحت عنوان «ابن نفسك صح».

تقدم البرنامج المستشارة النفسية والخبيرة في تطوير الذات ‏وعلوم القيادة بكندا د.داليا الشافعي ‏مصطفى، ويدور حول مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتطوير الفرد والفكر الإيجابي للفرد ‏والتركيز حول إيجاد حلول وبدائل للمشكلات، بالاعتماد ‏أولا على التخلص من الإحباط ومن ثم العمل على التنمية ‏البشرية لمهاراتهم وقدراتهم.‏

كما يقدم البرنامج الدعم للمصريين في الداخل والخارج في دول المهجر ومناقشة مشكلاتهم، ‏ويقدم حلولا للمشاكل النفسية والمجتمعية التي تواجههم ‏في شتى البلدان، ليكون بمنزلة قناة تواصل مفتوحة بين ‏المصريين بالخارج ودولتهم الأم.