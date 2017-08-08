احتفل الأقباط الأرثوذكس في مصر امس ببدء صوم السيدة العذراء والذي يستمر أسبوعين، وينتهي في 22 أغسطس الجاري ويعد آخر صوم قبل صوم الميلاد الذي يبدأ في شهر نوفمبر المقبل.

وشهد دير العذراء بجبل درنكة بأسيوط الاحتفال الرئيس، إذ فتح الدير أبوابه لاستقبال الزائرين، بمناسبة صوم العذراء، وتم توفير ٢٠ حافلة لنقل الزوار من البوابة الخارجية إلى موضع الاحتفال، وتركيب ١٧ بوابة إلكترونية مع منع صعود السيارات العامة والخاصة نحو الطريق الصاعد المؤدي لكنيسة الجبل أو استراحات الدير.

ويعد صوم العذراء مجالا للنهضات الروحية في غالبية الكنائس، التي تعد له برنامجا روحيا لعظات كل يوم، وقداسات يومية أيضا في بعض الكنائس، حتى الكنائس التي لا تحمل اسم العذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء في كنيستها الأثرية بمسطرد التي شهدت استحمام السيد المسيح في بئر بها، وتأسست في القرن الثاني عشر الميلادي.