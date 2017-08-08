افتتح م.عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة امس منظومة التتبع الإلكتروني بأتوبيسات هيئة النقل العام بمقر هيئة النقل العام بمدينة نصر، بحضور اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، ود.جيهان عبدالرحمن، نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة.

وقال المحافظ إن الهدف من هذا النظام الجديد إحكام منظومة مراقبة خطوط سير الأتوبيسات وحركتها، والتزام سائقيها بخطوط السير.

وكلف المحافظ رئيس هيئة النقل العام بتعميم التجربة على جميع أتوبيسات الهيئة، والتي وصل عددها بعد الدفعة الأخيرة من الأتوبيسات إلى 3000 أتوبيس، وذلك خلال عام واحد من الآن.