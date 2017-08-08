القاهرة - ناهد إمام

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي قرارا بتعديل المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 10911 فدانا الواقعة بالمنطقة الشرقية على حد الكردون الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات «مستقبل سيتي» والصادر لها القرار الوزاري رقم 65 بتاريخ 13 أغسطس 2008.

ونص القرار في مادته الثانية على التزام الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الشركة بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة التنفيذ.

كما نصت المادة الثالثة على التزام الشركة بالتعهدات الموقعة منها أبرزها أن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وعدم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل وفي حال ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري، وكذلك التعديلات لا تتعارض مع كل بنود العقود المبرمة.

فيما نصت المادة الرابعة من القرار على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من وزارة الدفاع.

ومن ناحية أخرى بدأت فروع بنك التعمير والإسكان بمختلف المحافظات في استقبال مقدمات الحجز لـ ٢٤ ألف قطعة أرض التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، وذلك حتى يوم الثلاثاء ٢٩ من أغسطس الجاري. وتتراوح مساحات الأراضي، بين 209م2 و1500م2، وذلك في 19مدينة جديدة.

وتم توفير خدمة للعملاء الراغبين في التقدم للحجز لسداد مقدم الحجز، من خلال طريقين، أولهما: التحويل البنكي بنظام السويفت أو بنظام ACH، بحيث يتقدم الراغب في الحجز بطلب للبنك المتعامل معه بتحويل قيمة مقدم الحجز المطلوب لقطعة الأرض المراد حجزها، والموضح بكراسات الشروط طبقا لمستوى ونوعية قطع الأراضي السكنية المعروضة (اجتماعي - متميز - أكثر تميزا) لحساب بنك التعمير والإسكان (سويف كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001 EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي - رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقما - اسم الفرع المراد الحجز به - نوع قطعة الأرض المراد الحجز بها (اجتماعي - متميز - أكثر تميزا).

وتتمثل طريقة السداد الثانية، في السداد عن طريق شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أن المزايا الممنوحة في حالة السداد عن طريق التحويل البنكي أو بشيك معتمد، هي: رد كامل قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز عند تقديم استمارة الحجز مرفقا بها (مستند التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد) وإمكانية التقدم للحجز خلال مواعيد العمل الرسمية للفرع (الفترة الصباحية).

ومن جانبها أعلنت، رئيس صندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد، أن ٣١ أغسطس الجاري آخر مهلة لتحويل من مدينة لأخرى بالنسبة للإعلان الثامن.

موضحة، أنه تم فتح باب تحويل الحجز للمواطنين الحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء والحمراء) الزائدين عن عدد الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المقررة من خلال الوزارة) إلى الأماكن المتوافر بها وحدات، وذلك نظرا لعدم توافر أراض تكفي لبناء وحدات سكنية تستوعب أعداد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، بداية من الشهر الجاري.