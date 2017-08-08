أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإيداع مرتكب حادث الطعن بحق عدد من السياح داخل أحد منتجعات مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إيداعا مؤقتا مدته 45 يوما بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لإعداد تقرير يفيد بمدى سلامته العقلية والنفسية.



وجاء قرار النيابة بهذا الشأن للتأكد من سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم وتحديد مدى مسؤوليته عن ارتكاب أفعاله.



وكان المتهم قد ألقي القبض عليه منتصف الشهر الماضي بعد قيامه بالتعدي على عدد من السائحين مستخدما سلاحا أبيض (سكين) عقب تسلله لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، على نحو أسفر عن مقتل سائحتين تحملان الجنسية الألمانية وأخرى تحمل الجنسية التشيكية.