اعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين عن تقديره للجهود التي يقوم بها سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي.



وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي مبعوث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.



وقال المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول اخر التطورات المتعلقة بأزمة قطر في ضوء المساعي التي تقوم بها الكويت على هذا الصعيد سعيا للحفاظ على وحدة الصف العربي.



وفي هذا الاطار اكد الرئيس السيسي دعم بلاده هذه المساعي مؤكدا ضرورة "تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث الى جانب الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة".



واشاد بالمواقف المقدرة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ازاء مصر والتي لن ينساها الشعب المصري.



واستعرض اللقاء المساعي التي تبذلها دولة الكويت في سبيل تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الامة العربية.



واكد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء محورية دور مصر على صعيد العمل العربي المشترك باعتبارها دعامة رئيسية للامن والاستقرار بالوطن العربي.



وكان مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قد قام مساء اليوم الاثنين بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.