القاهرة ـ خديجة حمودة

تسلمت القوات المسلحة المصرية في احتفالية كبرى بمدينة كيبل الألمانية امس ثاني غواصة حديثة من طراز تايب «209»، إيذانا بدخولها الخدمة القوات المسلحة خلال أيام لتعزيز جهودها في تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير الملاحة البحرية الآمنة.



وقام الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، برفع العلم المصري على الغواصة.

ويأتي ذلك في إطار دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية.

يشار إلى أن الغواصة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها من 60 إلى 73 مترا، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري، كما أنها تعد بمنزلة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتدعيم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.



وقال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية إن إضافة الغواصة الثانية من طراز «تايب 42» الألمانية إلى الأسطول البحري المصري يأتي تنفيذا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والإرهاب والمخاطر المحيطة بالمنطقة والتي تعصف بالدول المحيطة بمصر.



وهنأ الفريق أحمد خالد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي بمناسبة تسلم مصر للغواصة الثانية.

وأشار قائد القوات البحرية إلى أن الفترة السابقة أكدت أن مصر احسنت الاختيار وكان اختيارنا مبنيا على العلاقات الثنائية بين البلدين والتي امتدت لمئات السنين، فأول مدرسة ألمانية خارج حدود ألمانيا بالقاهرة عام 1873 ثم توالى بعدها العديد من المدارس والمعاهد الألمانية وصولا إلى الجامعة الالمانية بالقاهرة عام 2003.

وأضاف «نحتفل باستلام الغواصة المصرية الثانية 209/42 بعد أن عايشنا خلال السنوات الماضية ومنذ بدء التعاقد على بناء غواصات «209» مراحل عديدة لافتا إلى أن مصر وألمانيا بذلا جهدا شاقا وعملا دؤوبا من أجل نجاح هذا المشروع الضخم.

وأوضح أن أولى نتائج المشروع التي كللت بالنجاح كان بوصول الغواصة الأولى«إس 41» بطاقمها المصري إلى أرض الوطن في أبريل الماضي وانضمامها للعمل ضمن الأسطول البحري المصري العريق.



وقال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية ـ في كلمته خلال مراسم تسليم الغواصة الجديدة من ألمانيا - إن الغواصة «اس 42» اشتركت في التدريب المصري اليوناني المشترك «ميدوزا 2017» موضحا أن هذه الخطوات البناءة تؤكد أن لدينا من الكوادر القادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في تشغيلها وصيانتها والعمل بكفاءة تامة على أنظمتها المعقدة.