القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

سارعت ادارة شركة غزل المحلة الكبرى الخطى احتواء اضراب 17 الف عامل عن العمل والذي تسبب في ايقاف أغلبية الماكينات عن العمل بصورة مفاجئة، وتم تعليق منشور اداري يطالبهم بالعودة الى العمل مع منح المسؤولية فرصة 24 ساعة لمناقشة مطالبهم.

واكد رئيس الشركة المهندس حمزة ابو الفتح انه بعث بمذكرة الى رئيس الشركة القابضة لمناقشتها وايجاد حلول عاجلة لها حتى لا تتفاقم الازمة، مشيرا الى ان عددا من نواب المحلة قاموا بالتدخل لاحتواء الازمة، مناشدا العمال الاستجابة الى صوت العقل والعودة الى العمل حتى لا يتأثر الانتاج.

كان عمال الشركة قد توقفوا عن العمل بجميع اقسام ومصانع الشركة احتجاجا على عدم صرف العلاوة الدورية والاجتماعية البالغة 10% والتي اقرتها الدولة رغم انهم منحوا الادارة مهلة اسبوعين عندما قاموا بايقاف العمل بنسبة 50% لحين تنفيذ مطالبهم، مشيرين الى حصولهم على وعود بالصرف مقابل فض الاضراب الجزئي مع صرف راتب شهر اغسطس لكنهم فوجئوا باستمرار تجاهل مطلبهم.

من جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين عبد الفتاح ابراهيم انه تم التوصل مع اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة لصرف العلاوة لـ32 شركة تابعة لقطاع الاعمال.