توفي المهندس سليمان متولي وزير النقل الأسبق امس عن عمر ناهز 90 عاما.



ولد الوزير الراحل بالمنوفية عام 1927، وحصل على بكالوريوس الهندسة من كلية الهندسة جامعة القاهرة تخصص مدني عام 1949، عمل بوزارة الأشغال ثم ضابطا بالقوات المسلحة، وشغل منصب مدير المكتب الفني لوزير المواصلات، ووكيل هيئة النقل النهري، ومدير عام مؤسسة النقل الداخلي، ورئيس مؤسسة الطرق والكباري، وعين محافظا لبني سويف ثم محافظا للمنوفية عامي 1977 - 1978.



وعين الوزير الراحل وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بين عامي 1978 - 1980 ثم وزيرا للنقل من عام 1980 حتى 1999.