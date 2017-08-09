القاهرة - هالة عمران

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائي لفئات خاصة في إطار توجه الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا.



وتضمن القرار استخراج بطاقات تموينية جديدة لمستحقي معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين والسائقين والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة.. حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة التموين امس.



ومن بين الفئات المستحقة - وفقا للبيان - أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلون والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل وذلك بموجب بحث اجتماعي لا يزيد فيه الدخل على 800 جنيه والقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين والعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهري 1500 جنيه وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1200 جنيه.



وتؤكد الوزارة أن القرار لا يتضمن استبعاد أي من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين والبالغ عددهم 70 مليون مواطن.