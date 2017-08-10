القاهرة - ناهد إمام
اتفقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وفضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على نشر موقع الأزهر على منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة، وذلك لاستقبال أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول مختلف القضايا الدينية الإسلامية، بهدف سرعة الرد عليها من قبل المختصين بالأزهر الشريف.
وأشارت الوزارة، الى أنه جار العمل في الوقت الحالي كي يتضمن المنتدى الخاص بالوزارة http://expats.emigration.gov.eg/Registration/register قسما خاص بالرد على تساؤلات واستفسارات المصريين بالخارج من خلال تواجد أحد المتخصصين بعنوان «اسأل الأزهر».