استشهاد 4 من رجال الشرطة في هجوم بالعريش

تعديل 150 مادة في قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء 21 القاهرة - خديجة حمودة مجدي عبدالرحمن ووكالات

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي امس مع رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية ورئيسها التنفيذي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، حيث اعرب سلطان أحمد بن سليم عن تطلع المجموعة لتعزيز نشاطها في مصر وتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية.

فخ إرهابي

الى ذلك، قالت مصادر أمنية وطبية إن 4 رجال شرطة بينهم ضابط استشهدوا بالرصاص، امس في هجوم مسلح على سيارتهم غرب العريش، مضيفة أن المسلحين نصبوا كمينا لسيارة كان يستقلها رجال الشرطة وأطلقوا عليها الرصاص بمنطقة ملاحة سبيكة غرب العريش بالقرب من حاجز أمني بالمنطقة.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وكان ضابط شرطة قد استشهد امس الأول خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين يشتبه في أنهم متطرفون في منطقة جبلية بمحافظة قنا.

وقالت مصادر إن قوة من الشرطة داهمت منطقة المغارات الجبلية بمحافظة قنا بعد ورود معلومات باختباء عناصر لتنظيم داعش بها، مضيفة أن قوات الشرطة قتلت اثنين من المسلحين قبل أن تتعرض لإطلاق نار من إحدى المغارات بالمنطقة وهو ما أسفر عن استشهاد الضابط.

قانون الإجراءات الجنائية

هذا، وقد كشف رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المستشار بهاء ابوشقة ان هناك 270 مادة في قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليا للنقاش باللجنة سيتم تعديلها لأول مرة منذ صدور القانون الضامن للحريات والكرامة الإنسانية منها 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق وقاضي التحقيق إلى جانب إلغاء 21 مادة واستبدال 44 مادة، الى جانب تنقية مواد القانون من الألفاظ والعبارات المستخدمة وأيضا زيادة قيمة الغرامات لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي حتى تتوازى العقوبة مع جسامة الجرم.

إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر قضائية مسؤولة ان مجلس القضاء الأعلى أرسل ترشيحاته لوزير العدل ليرفعها إلى الرئاسة تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تتضمن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم لعضوية اللجنة.

ارتفاع النمو الاقتصادي

في غضون ذلك، توقع وزير المالية عمرو الجارحي وصول معدل النمو الاقتصادي بين 4.6 و4.8% في السنة المالية الحالية 2017-2018 وذلك بعد ان بلغ معدل النمو 4.1% في السنة المالية 2016-2017 مع ارتفاع النمو في الربع الأخير من السنة إلى 4.9%.

بدوره، قال وزير البترول طارق الملا إن استثمارات شركات النفط الأجنبية ارتفعت نحو 23% وذلك من 6.6 مليارات دولار إلى 8.1 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي وذلك في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، وتوقع تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017-2018.

توسعات «هيلتون»

وبالتوازي، قال نائب رئيس العمليات في مصر وشمال أفريقيا بمجموعة هيلتون العالمية مهاب غالي إن مجموعته تخطط للتوسع بقوة في مصر من خلال مضاعفة عدد الفنادق التي تديرها من 17 إلى 30 فندقا في غضون ما بين 7 و10 سنوات، وأضاف غالي أن مجموعته ترى تحسنا في نسب الإشغال بفنادقها في مصر عن العام الماضي خاصة في القاهرة والإسكندرية ثم الغردقة ومرسى علم في حين ان شرم الشيخ والأقصر هما الأكثر تضررا.