القاهرة - مجدي عبدالرحمن

بدأت مديريات التموين في القاهرة وجميع المحافظات استقبال الآف المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التالفة او غير الصالحة للاستخدام لاستخراج نسخ جديدة منها تنفيذا لقرار وزير التموين د. علي المصيلحى الذي أكد حل جميع مشكلات أصحاب البطاقات التموينية بلا استثناء لإصلاح منظومة البطاقات التموينية وتحديث البطاقات سواء البطاقات التالفة أو بدل الفاقد أو نقل من محافظة إلى أخرى أو أي ظرف اجتماعي.



وأكد وزير التموين في تصريحات له أن جميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية تعمل بكل طاقاتها لحل هذه المشكلات باستثناء تحديث البيانات وإضافة المواليد التي سوف تتأخر لفترة.



وأوضح ان الوزارة تمكنت حتى الآن من تحديث بيانات 65 مليون مواطن على مستوى الجمهورية من إجمالي 70 مليون مواطن، مشددا على أنه سيتم الانتهاء من مشاكل جميع البطاقات التموينية خلال شهر أكتوبر المقبل.



من ناحية أخرى، أصدر وزير التموين قرارا باستخراج البطاقات التموينية لعدد من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية لتحديد من لهم الأحقية في الاستفادة من المنظومة الجديدة، وحدد الوزير عددا من الحالات الأولى بالرعاية، وسيتم إصدار بطاقات جديدة لهم مع استمرار استفادة الفئات الحالية التي تستفيد من منظومة التموين كما هي.



وأكد أنه لن يتم إلغاء البطاقات القديمة المستفيدة من منظومة التموين، موضحا أن شرط الـ 1500 جنيه يشمل البطاقات الجديدة التي ستتم إضافتها بعد ذلك، وليس حذف أصحاب هذا الدخل من المنظومة الحالية.



وأشار إلى أن البطاقات التموينية الجديدة ستشمل أصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول التي لا تتخطى 1500 جنيه بشرط ألا يتخطى عدد أفراد البطاقة 4 أفراد.



وأكد أنه سيتم استخراج البطاقات للعمالة الموسمية المؤقتةوالعاملين بالزراعة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين، والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلين ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية، ولا يزالون بدون عمل، من خلال بحث اجتماعي، ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه، كما سيتم استخراج بطاقات لأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا، وكذلك للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهريا، وكذلك استخراج بطاقات لأصحاب الأمراض المزمنة، وذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى، كما سيتم استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أى أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج.



من جانبه، اكد مستشار وزير التموين ممدوح رمضان أن الوزارة تعمل على توزيع 180 ألف بطاقة تموينية خلال ساعات لمديريات التموين في المحافظات، وهى من البطاقات بدل فاقد وبدل تالف وبطاقات فصل اجتماعي، مضيفا أن تلك البطاقات تشمل 900 ألف مواطن على مستوى الجمهورية. وأوضح أن أرض الواقع تؤكد وجود مشاكل في منظومة التموين، والتي تعمل الوزارة على مواجهتها ووضع حلول لها.