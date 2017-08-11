القاهرة - ناهد امام

أكد خبراء الإسكان والتشييد وجود زيادة جديدة تشهدها الأسعار في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة من جراء القفزة الكبيرة التي شهدها سعر طن الحديد الذي بلغ 11.5 ألف جنيه للطن الواحد بزيادة 1500 جنيه.

واشاروا الى ان ارتفاع الحديد انعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بين 20 و30% حسب المناطق خاصة في المدن الجديدة ما سيؤدي بالتبعية إلى تراجع الطلب على الشراء بنسبة تتراوح بين 15 و30%. وحسب تقرير «الأنباء» العقاري، قال رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية د. حسين جمعة، ان أعلى زيادة في الأسعار من نصيب وحدات التجمع الخامس بارتفاع 30% ليتراوح سعر المتر بين 5 و12 ألف جنيه حسب المنطقة حيث يبلغ في منطقة أبوالهول الجديدة 5 آلاف جنيه للمتر الواحد اما بمناطق الأندلس والأكاديمية خارج كمبوند فتتراوح الاسعار بين 8 و10 آلاف جنيه وداخل الكمبوند تصل الى 12 ألف جنيه للمتر الواحد.

وأشار إلى أن الزيادة في وحدات إسكان الشيخ زايد وصلت الى 25% حيث يتراوح سعر المتر الواحد بين 5 و9 آلاف جنيه وذلك حسب المناطق، فيما بلغت الزيادة في أسعار وحدات 6 أكتوبر نحو 20% حيث يتراوح سعر المتر الواحد بين 4 و9 آلاف جنيه، والتي تتضمن حدائق أكتوبر بسعر 4 آلاف جنيه للمتر وشاليهات بورتو أكتوبر بسعر 4.5 إلى 6 آلاف جنيه والأحياء الثاني والثالث والرابع بعد منطقة الحصري بسعر يصل إلى 9 آلاف جنيه. اما في مدينتي الشروق والعبور فبلغت الزيادة في الأسعار نحو 15%، حيث يتراوح سعر المتر الواحد في الشروق بين 3.5 و6 آلاف جنيه نتيجة قربها من العاصمة الإدارية اما في العبور فيتراوح سعر المتر بين 3.5 و5.5 آلاف جنيه، وفي مدينة بدر بلغت الزيادة 10% ليسجل المتر الواحد 3 و4.5 آلاف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان بلغت الزيادة 5% وسجل سعر المتر الواحد 2.5 و3.5 آلاف جنيه. من جانبه قال الخبير العقاري د.ماجد عبدالعظيم، ان الارتفاع المحدود لسعر الجنيه امام الدولار لم يستفد منه السوق العقاري بسبب ارتفاع التكلفة مع الزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء وخاصة الحديد حيث جاءت تلك الزيادة لتلتهم الآثار الإيجابية المترتبة على ارتفاع قيمة الجنيه، كما أشار إلى أن تلك الزيادة ستنعكس بصورة سلبية على حركة الشراء بتراجع الطلب الى 30%.