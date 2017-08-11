القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أنهى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمة المواجهة الساخنة بين الحكومة واهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة بعد نحو 4 اسابيع منذ وقائع الاشتباكات التي وقعت بين اهالي الجزيرة وقوات الأمن على خلفية البدء في تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المقامة على اراضي الدولة المغتصبة بالجزيرة والتي توقفت على اثرها عمليات التنفيذ وأخمد السيسي فتنة الوراق إلى غير رجعة.

حيث تلقى اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذي كلفه السيسي بعقد جلسة مع أهالي جزيرة الوراق لبحث طلباتهم وطمأنتهم والتأكيد على عدم إخراجهم من الجزيرة مكالمة هاتفية من السيسي خلال تواجده في الموقع وسمع الكثير من الأهالي مكالمة الرئيس التي طمأنت الجميع وأخمدت الفتنة التي حاول البعض اشعالها للنيل من الدولة. وقد عرض اللواء كامل الوزير على أهالي الجزيرة عددا من الحلول والاقتراحات من بينها الحصول على مساحة معينة من الجزيرة لإنشاء محور روض الفرج الجديد، اضافة الى الاتفاق على عدم انشاء أي مبان على مساحة الـ 30 مترا على شط النيل نهائيا ولأي سبب من الأسباب.