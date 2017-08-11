القاهرة - هناء السيد

أطلقت محافظة البحيرة م.نادية عبدة إشارة البدء لأكبر بورصة سلع للخضر والفاكهة بمصر والشرق الأوسط والتي من المقرر إنشاؤها بقرية السخنة التابعة للوحدة المحلية لقرية ام صابر بمركز بدر على مساحة 95 فدان، حيث أكدت على أهمية المشروع الذي يعد مشروعا قوميا يهدف إلى القضاء على الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع والخضر والفاكهة، مشيرة إلى أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الرابع الذي اقيم بالإسكندرية بهدف الانتهاء منه وتشغيله خلال عام.

ووجهت عبدة بسرعة اصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للبدء في المشروع ورصف الطرق المحيطة بالبورصة والطرق المؤدية إليها وتنمية ورفع كفاءة المنطقة بالكامل من خلال التنسيق بين الوحدة المحلية والمشاركة المجتمعية لرجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة بالإضافة الى عقد اجتماع تنسيقي يوم الخميس المقبل بديوان عام المحافظة بحضور جميع الجهات المعنية المشاركة في المشروع لاتخاذ الخطوات التنفيذية ووضع البرنامج الزمني للانتهاء من المشروع خلال الوقت المحدد.