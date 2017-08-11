وقعت مؤسسة دار المعارف مع بنك مصر، امس اتفاقا لتسوية مديونية لصالح البنك بقيمة 1.850 مليار جنيه شاملة الفوائد، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتحسين مركزها المالي والتخلص من الأعباء المالية التي تثقل كاهلها وذلك بعد مفاوضات منذ أكثر من عام لتسوية المديونية التي تتحملها المؤسسة منذ نحو 40 عاما، مما أدى لتضخم الفوائد بشكل كبير على نحو يمثل عبئا على ميزانية المؤسسة، وتسبب في خسائر للمؤسسة تتراوح بين 10 و12 مليون جنيه سنويا تتزايد بشكل مستمر. ويقضي الاتفاق بقيام دار المعارف بسداد أصل الدين البالغة قيمته 30 مليون جنيه مجدولة على 5 سنوات بدون فوائد.