القاهرة - ناهد امام

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي: إن 15 ألفا و886 حاجزا دفعوا مقدمات حجز 24 ألفا و24 قطعة أرض «إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزا» تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة خلال 4 أيام، وتم سحب 115574 كراسة شروط حتى الآن.

وأوضح مدبولي أن 12 ألفا و186 حاجزا دفعوا المقدمات لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 83 ألفا و473 كراسة شروط، بينما قام 3 آلاف و377 حاجزا بدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، وتم سحب 26 ألفا و618 كراسة شروط، بجانب 323 حاجزا دفعوا مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا، وتم سحب 5483 كراسة شروط.

وأوضح أن تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضي لحجز قطعة الأرض، وكذا سحب كراسات الشروط مستمران حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري في الفترة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 5 مساء بفروع بنك التعمير والإسكان، محذرا من التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك.