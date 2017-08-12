أصبحت نشوى سرحان، 54 سنة، الحاصلة على ليسانس دار العلوم من جامعة القاهرة، وحفيدة الفنانين شكري وسامي سرحان، أول سيدة تجلس على مقعد العمدة في المنيا بصعيد مصر بعد صدور قرار وزير الداخلية بتعيينها عمدة قرية حميدة الجندي، التابعة لمركز مغاغة في المنيا، عقب منافسة شرسة مع نجل شيخ البلد الذي كان مرشحا للمقعد.

ونشوى من مواليد مدينة الزقازيق بالشرقية، وتخرجت في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1986، وبعدها تزوجت من محمد علي عبدالجواد، المحامي بالنقض، نجل عمدة قرية حميدة الجندي التي أصبحت عمدة لها، وبدأت في التردد على القرية والإقامة بها، فبدأت تحب مقعد العمودية، وبدأت تنظر إلى والد زوجها العمدة، وكيف كان يتعامل مع أهالي القرية ويحببهم فيه، ويجعل لشخصيته هيبة في ذات الحين، وبدأت تكتسب تلك المهارات، حسبما نقلت صحيفة «المصري اليوم».