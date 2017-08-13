القاهرة - هناء السيد

قالت رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة د.حصة العبدالله، ان دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الراهنة، يمثل دعما لمسيرة التنمية والاقتصاد والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي في الدول العربية وذلك نتاجا للدور المصري الرائد في دعم قضايا الأمة العربية، ومواقفها التاريخية المشرفة تجاه أشقائها ومساندتها ودعمها لحل قضايا المنطقة دوما بطريقة بناءة حضارية راقية، ما يؤكد أهمية تعزيز دور الاستثمارات العربية في تحقيق النهضة المأمولة لمصر، وشعبها الأصيل، مؤكدة ان دول مجلس التعاون الخليجي تدرك تماما أهمية دعم الاقتصاد المصري في ضوء توجيهات وفلسفة ورؤية قادتها وحكامها.

وأعلنت الشيخة حصة عن مشاركتها ومشاركة مجلس سيدات الأعمال العرب كشريك استراتيجي في مؤتمر «مصر باب الوصل»، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 الى 15 سبتمبر المقبل، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري، وهو المؤتمر الذي يهدف لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية من الدول العربية، من خلال طرح مشاريع نوعية، والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات داخل مصر. وتوقعت مشاركة العديد من المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية البارزة في كل من الكويت، والإمارات والسعودية، والبحرين، وتونس ولبنان، والمغرب، والسودان، وباقي الدول العربية ودول العالم المختلفة.