‎صرحت السفيرة نميرة نجم سفيرة مصر بكيجالي بأنه من المنتظر أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لرواندا هذا الأسبوع في إطار جولة تشمل عدة دول أفريقية هي تشاد والجابون وتنزانيا.

وأضافت نجم أن الزيارة تأتي في إطار جولات السيسي لتنمية وتعزيز ودعم العلاقة المصرية الافريقية وتوضيح موقف مصر من القضايا العالقة، وتأكيد حرص مصر الدائم واهتمام القيادة المصرية بأشقائها في القارة وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية وبحث القضايا المشتركة التي تهتم بها مصر مع امتدادها الافريقي، وعرض رؤية مصر لمستقبل القارة والتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه أفريقيا وسبل مواجهتها وفي مقدمتها قضايا مكافحة الارهاب.

يذكر ان الرئيس السيسي هو أول رئيس سيستقبله الرئيس بول كاجامي قبل تنصيبه رسميا بعد فوزه الاخير في انتخابات الرئاسة الرواندية بفترة رئاسة ثالثة.