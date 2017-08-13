القاهرة - ناهد امام

التقت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مغ هوفر كاي المدير العام لشركة «تاينانج» الصينية العاملة في مجال تدوير النفايات، والذي اكد أن شركته ترغب في الاستثمار بمصر من خلال إنشاء مصنع لتدوير النفايات في مدينة السادات في المنوفية، لافتا الى أن الشركة قامت بعمل دراسة في المنوفية لمساعدتها على التخلص من النفايات، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع محافظة المنوفية بهذا الشأن.

من جانبها، أكدت نصر أن الوزارة دورها إزالة اي عقبات تواجه المستثمرين في مصر، مشيرة إلى أن الوزارة اطلقت خدمة «اسس بنفسك» والتي يمكن للمستثمرين الصينيين من خلالها تأسيس شركاتهم «أون لاين».

وعقب ذلك التقت نصر المستثمر الهندي بريطاني الجنسية محمد راشد، صاحب شركة «ماجور ترافيل» والتي تعمل في بريطانيا والفلبين ويرغب في الاستثمار في مصر، عبر انشاء مركز اتصالات عالمي، يساهم في الترويج وجذب السياح إلى مصر.

وأكدت الوزيرة أن مصر ترحب بكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار بها وتعمل على تسهيل كل الإجراءات لهم، فيما اكد المستثمر الهندي عزمه البدء في اجراءات تأسيس فرع شركته في مصر الأسبوع المقبل.