القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قالت وزارة السياحة، إن سائحا إيطاليا تعدى بالضرب على مهندس إشراف بأحد الفنادق تحت الإنشاء بمرسى علم في مدينة الغردقة، ما أدى إلى وفاته.

وقالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، إنه ورد إليها تقرير من مكتب الغردقة يشير إلى قيام أحد السائحين بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، حيث كان السائح وبرفقته طفلتاه (6 سنوات و15 سنة) يقف على مارينا الفندق تحت الإنشاء فحاول المجني عليه إبلاغه بأن تواجده في هذه المنطقة ممنوع، فحدثت مشادة قام على إثرها السائح بالتعدي بالضرب على المهندس.

وأوضحت أنه بمواجهة السائح، ويدعى ايفان پاسكال مورو، اعترف بقيامه بالتعدي على المهندس مما أدى إلى وفاته، وقامت الشرطة بالقبض عليه.

من ناحية اخرى، أشار، المستشار السياحي المصري في إيطاليا عماد فتحي إلى أنه بناء على تعليمات وزير السياحة يحيى راشد قام أمس بالتوجه إلى مرسى علم والتواصل مع القنصل الإيطالي بالغردقة ألبرتو براتيني للوقوف على آخر المستجدات في الحادث، وأضاف انه جار التنسيق مع السفارة الإيطالية بالقاهرة والقنصلية الإيطالية بالغردقة، وانه سيظل متواجدا بمرسى علم لحين الانتهاء من إجراءات سفر الطفلتين إلى إيطاليا في أقرب فرصة.