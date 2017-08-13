ذكر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنه) بلغ 21.7 مليون نسمة بنسبة 23.6% من إجمالي السكان (51% ذكور، 49% إناث)، وأوضح أن نسبة مساهمة الشباب (18 - 29 سنة) في قوة العمل بلغت خلال 2016 نحو 48.5% (67% ذكور، 29.3% إناث) وتصل نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم الى 45% لكل من الذكور والإناث منهم 28.5% بعقد قانوني في حين أن معدل البطالة بلغ 26.7% (21.6% ذكور، 38.8% إناث)، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى 37.7% و30.4% للحاصلين على مؤهل متوسط فني.