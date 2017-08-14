إقامة منطقة لوجستية في «النخل» على مساحة 250 فداناً

شمال سيناء - ناهد إمام

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر د.سحر نصر، عن تخصيص 1.5 مليار دولار من الصناديق العربية لتنفيذ مشروعات تنموية في شتى القطاعات بمحافظة شمال سيناء.

وبينت أن السعودية والكويت تمولان مشروعات تنموية في شمال سيناء بأكثر من 1.2 مليار دولار، بواقع 340 مليون دولار من الصندوق السعودي و900 مليون دولار من الصندوق الكويتي، مشيرة إلى أنه ستتم مخاطبة تلك الصناديق لزيادة حجم التمويلات للمشروعات التي سيتم تنفيذها في سيناء بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدت من خلالها الوزيرة عددا من المشروعات التنموية بالمحافظة، شملت مشروعات في مجال البنية الأساسية مثل الطرق لربط شمال ووسط وجنوب سيناء ببعضها البعض بهدف خلق مجتمعات تنموية، بالإضافة إلى مشروعات بناء تجمعات زراعية وتنمية الثروة الحيوانية والحرف اليدوية في شمال وجنوب سيناء، وعدة مشروعات خدمية متنوعة.

وأشارت الوزيرة في تصريحات لـ «الأنباء» الى ان الرؤية العملية وزيارة مشروع تطوير طريق نفق طابا وتفقد تقدم الأعمال بالطريق لرؤية الإنجازات التي تمت على أرض الواقع في الطرق إلى جانب التجمعات التنموية للحرص على تحقيق التنمية الشاملة وتطور المنطقة.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور أنه جار إنشاء 19 تجمعا تنمويا متكاملا في شمال سيناء، و7 تجمعات تنموية أخرى في جنوب سيناء بهدف زراعة نحو 18 ألف فدان لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن افتتاح 3 مستشفيات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب افتتاح محطتين لتحلية المياه غرب العريش بطاقة 5 آلاف متر مكعب في اليوم لكل محطة، وكذلك افتتاح المجزر الآلي في مدينة العريش، وعدد من المدارس على مستوى المحافظة.

كما أعلن حرحور عن التنسيق مع وزارة الاستثمار لإقامة منطقة لوجستية في منطقة النخل على مساحة تتراوح بين 150 و250 فدانا.

من جانبه، قال ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة العميد وائل نعيم، ان طريق نفق طابا على مسافة 180 كيلو، وسينتهي في أغسطس 2018 بكلفة 280 مليون دولار وذلك بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ويشمل مدينة صناعية.