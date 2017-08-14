قال وزير البترول طارق الملا: إن مصر تنوي استيراد 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2017 ـ 2018 انخفاضا من 118 شحنة في 2016 ـ 2017.

وقال الملا: «كان من المخطط استيراد 154 شحنة من الغاز المسال في 2016 ـ 2017 لكننا استوردنا بالفعل 118 شحنة بسبب زيادة إنتاج الغاز محليا. ونخطط لاستيراد 80 شحنة من الغاز المسال في 2017 ـ 2018». وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي بمليار قدم مكعبة يوميا ليصل إلى 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا نهاية السنة المالية الجارية 2017- 2018، كما تتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع نهاية 2018.

من جهه أخرى، أعلنت الشركة العامة للبترول عن مزايدة عالمية لإبرام اتفاقية خدمات استكشافية وإنتاجية في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الشرقية.

وأضافت الشركة في إعلان نشر امس أن آخر موعد «لتسلم العروض يوم 28 ديسمبر 2017 الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة».

وقالت: إن المناطق المعروضة للبحث والاستكشاف «منطقة وادي دارا بمساحة إجمالية 50 كيلومترا مربعا تقريبا وقطاع جي (G) بمنطقة غرب غارب البرية بمساحة إجمالية 20 كيلومترا مربعا تقريبا». وتطمح مصر الى زيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.