القاهرة - هالة عمران

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية د.أحمد الشوكي أمس برئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية فريد عبدالرحيم العلي حيث تباحثا حول أوجه التعاون المشترك ومن بينها إقامة معرض لمستنسخات المصاحف ولوحات الخط العربي والحليات النبوية من مقتنيات دار الكتب على أن يقام المعرض في الكويت خلال شهر أبريل القادم، وذلك على هامش المسابقة الدولية لتحفيظ القرآن الكريم التي تقيمها وزارة الأوقاف الكويتية وأيضا على إحياء كتب الخط العربي، حيث أشار العلي إلى أن مركز الكويت للفنون التابع لوزارة الأوقاف الكويتية هو مؤسسة غير هادفة للربح معنية بإحياء التراث، وفى حال طباعة هذه الكتب سيقوم المركز بتوزيعها مجانا.

وقد اقترح الشوكي رقمنة الأعمال الفنية للخطاطين العرب منذ 100 عام حتى الآن وطبع مختارات منها في كتاب، ورقمنة هذا الكتاب وإتاحته في نسخ ورقية ورقمية.

كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك في سبيل إصدار كتاب عن حرفة الخيامية في مصر.