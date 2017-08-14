وزير النقل: استمرار اعتماد التشغيل على العنصر البشرى وعدم تطوير البنية الأساسية وراء الحادث

القاهرة - خديجة حمودة مجدي عبدالرحمن ووكالات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الإسراع خلال الفترة القادمة من عملية تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وبنيتها الأساسية والتوسع في نظم الإشارات الكهربائية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري ويساهم في الحد من تلك الحوادث ويعزز من إجراءات سلامة الركاب.ك

ما أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته خلال اجتماعه مساء امس الاول مع وزير النقل د.هشام عرفات بتشكيل لجان فنية لتقييم عمليات الصيانة وتحديد الاحتياجات من قطع غيار الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، كما شدد على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول أسباب هذا الحادث الأليم، ومحاسبة المقصرين فورا وعدم التهاون معهم.

وخلال الاجتماع، عرض وزير النقل تقريرا حول نتائج التحقيقات الأولية لملابسات الحادث الأليم الذي وقع الجمعة الماضية نتيجة تصادم قطارين بالإسكندرية وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وذلك وفقا لما وصلت إليه لجنة التحقيق التي تم تشكيلها على وجه السرعة بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الرقابية، حيث أوضح أن المؤشرات المبدئية تفيد بأن حادث التصادم يرجع لاستمرار اعتماد تشغيل السكك الحديدية على العنصر البشري وعدم تطوير بنيتها الأساسية منذ عقود، وهو ما يفسح المجال لوقوع مثل هذه الحوادث حتى الآن.

كما أشار إلى أنه تم إيقاف عدد من مسؤولي التشغيل على شبكة السكك الحديدية بمنطقة غرب الدلتا والمنطقة المركزية عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية، بالإضافة إلى التحقيقات الجارية مع سائقي القطارين.

على صعيد متصل، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا امس من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعرب خلاله عن خالص تعازي الأردن قيادة وشعبا في ضحايا الحادث الأليم، داعيا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد العاهل الأردني حرص بلاده على تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربطها بمصر على جميع الأصعدة والدفع قدما بجهود تعزيز وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

من جانبه، أعرب السيسي، خلال الاتصال، عن خالص تقديره لملك الأردن على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيرا إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية الأردنية على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة، كما أكد على تطلع مصر لمواصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والاستمرار في التنسيق والتشاور بين البلدين على المستويات المختلفة.

إلى ذلك، قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية بإشراف المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حبس سائقي قطاري حادث الإسكندرية واثنين من مساعديهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل بعض موظفي القطارين والعاملين بمحطات القطار التي تقع بالقرب من موقع الحادث.

وأمرت النيابة العامة في التحقيقات التي تمت بإشراف المستشار وليد البحيري المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية بأخذ عينات بول ودم من سائق القطار الذي اصطدم بالآخر، للكشف عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، كما واصلت التحقيقات للاطلاع على التقارير الطبية للمصابين.

من أجواء الحادث

أمرت النيابة العامة باستدعاء رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية و9 مسؤولين آخرين بهيئة السكك الحديدية لسؤالهم عن أوجه القصور التي ترتب عليها وقوع الحادث، وشملت القائمة كلا من نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية، ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فني القباري، ومراقب حركة القباري، وملاحظ بلوك منطقة البيضا، ومدير محطة سيدي جابر.

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كشفت مصادر مسؤولة بالسكة الحديد أن سائق القطار رقم 13 المتسبب الرئيسي في الحادث سبق له التسبب في حادث قطار آخر بالعام 2013، مشيرة إلى أن السائق عماد حلمي تجاوز السرعة والسيمافورات «الإشارات» التي كانت تضيء باللون الأحمر والتي تفيد بوجود قطار آخر أمامه، كما انه معروف بين زملائه بأنه كثيرا ما يفصل جهاز «ايه تي سي» المسؤول عن التحكم في مسير القطارات ليتمكن من القيادة بسرعات كبيرة، كما ذكرت انه قفز من القطار قبل التصادم مباشرة، وفر هاربا الا انه عاد بعد وصول وزير النقل لموقع الحادث، وقال إن السيمافورات لم تعطه إشارة بالتوقف، ولم يحذره أحد بوجود قطار أمامه.

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد امس خروج معظم المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما يزال 42 فقط بالمستشفيات حتى الآن، وأضاف أنه من ضمن الحالات المحتجزة بالمستشفيات 11 حالة بالرعاية المركزة، لافتا إلى أن باقي الحالات «مستقرة»، ومن المقرر خروجهم خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أكد أنه تم تسليم 39 جثمانا من المتوفين لذويهم ونقلهم بسيارات اسعاف، ويتبقى جثمانان جار التعرف عليهما لتسليمهما لذويهما.

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يمثل وزير النقل د.هشام عرفات أمام لجنة النقل البرلمانية برئاسة سعدي طعيمة في اجتماع طارئ تعقده اللجنة صباح اليوم الاثنين لمناقشة كارثة تصادم قطاري الإسكندرية للوقوف على أسباب الحادث وملابساته وأوضاع السكة الحديد.

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وزير النقل د.هشام عرفات عقب تناثر معلومات عن تقديم استقالته أكد: «لست من النوع الذي يقفز من القطار وتحت أمر الرئيس والحكومة في أي شيء ووضعت رؤيتي في تطوير قطاع النقل منذ أول أيام عملي»، وشدد على أن أي مقصر في الفترة القادمة في السكك الحديدية سيتم «ذبحه».

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بعد 72 ساعة من ارتباك الحركة على خط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية، أعلن محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل عن استئناف حركة قطارات الخط صباح امس من الاتجاهين بكامل طاقتها.

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بدأ أهالي الضحايا في التوافد على الطب الشرعي في الإسكندرية لإجراء تحليل (DNA) لتحديد الضحايا واقاربهم.

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نفت وزارة النقل نشوب حريق في قطار القاهرة - أسوان رقم 160 عند مدينة العياط امس الاول، وقالت ان ما حدث في القطار هو نشوب حريق في الجرار الأمامى للقطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقد تمت السيطرة عليه.