اعداد - ناهد إمام ووكالات

أعلنت وزارة الداخلية مقتل اثنين من كوادر حركة «حسم» الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالقليوبية.

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أعلن البنك المركزي انه سيقوم خلال شهر يناير المقبل بطرح 100 مليون ورقة فئة الجنيه و100 مليون ورقة فئة 50 قرشا بنفس المواصفات المتداولة حاليا للتداول مع العملات المعدنية المتداولة حاليا عن طريق البنوك، مبينا إن حجم النقد المصدر ارتفع 8 مليارات جنيه ليسجل 419 مليار جنيه في نهاية أبريل 2017، مقابل 411 مليارا في مارس 2017.

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أعادت السلطات امس فتح معبر رفح الحدودي استثنائيا لـ 4 ايام لسفر الحجاج من قطاع غزة الى السعودية لأداء مناسك الحج وذلك في اتجاه واحد فقط لسفر الحجاج وعددهم 2500 بعد وصول جوازات سفرهم وعليها تأشيرات السعودية.

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اتفق وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة، على بدء تنفيذ المحور الخدمي الاستثماري بمنطقة الأسمرات بحي المقطم، وطرح المنطقة الاستثمارية بها، كما سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لبدء بناء المدارس الحكومية على الفور، وكذا سيتم إنشاء مركز التدريب المهني.

أعلن مسؤولون من الحكومتين المصرية والأميركية اكتمال ونجاح مشروع لتحسين كفاءة واستجابة الخدمات العامة في مصر، إذ تولت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفيذ المشروع الذي سيساعد الحكومة في تعزيز مبادىء الحوكمة الرشيدة وإرساء الاحترام والثقة والتعاون فيما بين المواطنين والإدارات المحلية التي يتعاملون معها.

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توقعت «أسواق فاينانشيال» المتخصصة في مجال بورصات السلع والمعلومات المالية استمرار انخفاض أسعار السلع خلال النصف الثاني من 2017 الجاري، حيث قال العضو المنتدب أحمد عامر إن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة سوف تؤتي ثمارها الإيجابية بشكل عام على المنظومة الاقتصادية مع بدء استقرار سعر الصرف لفترات طويلة مع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه.

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قال مساعد وزير الإسكان م.وليد عباس انه سيبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء طرح الوحدات السكنية في مشروع برنامج «سكن دار مصر» بجانب وحدات «الإسكان الاجتماعي» بمواصفات مميزة مساحة تبدأ من 106 حتى 118 مترا مربعا مكونة من 3 غرف وريسبشن ومطبخ وحمام وسعر المتر المربع يبدأ من 3200 جنيه حتى 5000 جنيه.