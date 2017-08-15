قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، امس إنه يعتزم إعادة سفير بلاده إلى ‏القاهرة بعد أكثر من عام على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. ‏



‏ ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) عن الوزير قوله إنه "في ضوء تطورات التعاون بين جهات التحقيق في إيطاليا ومصر ‏في قضية جوليو ريجيني والتي صدر بشأنها بيان مشترك في وقت سابق اليوم من قبل المدعي العام الإيطالي ومكتب النائب العام ‏في القاهرة، قررت الحكومة الإيطالية إرسال السفير جيامباولو كانتيني إلى العاصمة المصرية". ‏



وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق استعرض، خلال اتصال هاتفي في وقت سابق امس مع نائب عام روما جيوسبي بينياتوني، مستجدات التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.



وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن الاتصال الهاتفي بين النائب العام ونظيره الإيطالي، جاء بغرض المشاركة والتشاور وإطلاع الجانب الإيطالي على آخر مستجدات التحقيقات التي يتولاها فريق التحقيق من النيابة العامة المصرية، وذلك عقب اللقاء السادس لوفدي النيابتين في شهر مايو الماضي.



وأضاف البيان أن نائب عام روما قدم الشكر للنيابة العامة المصرية على الجهد الذي تبذله، لما يشكله من خطوة إلى الأمام في طريق التعاون بين النيابتين، والاتفاق على عقد لقاء جديد بين مكتبي النائب العام المصري ونظيره الإيطالي عقب اللقاء المقرر عقده في شهر سبتمبر المقبل، للتشاور حول ما تم التوصل إليه والتطورات المحتملة للتحقيقات في القضية.



وأكد الجانبان استمرار التعاون الإيجابي بينهما وصولا إلى الحقيقة في شأن ملابسات اختفاء ومقتل جوليو ريجيني.