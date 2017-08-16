إقامة مدينة زراعية على 300 ألف فدان بمنخفض القطارة بكلفة 10 مليارات دولار

القاهرة - خديجة حمودة مجدي عبدالرحمن ووكالات

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس إلى رواندا - المحطة الثانية بعد تنزانيا - في إطار جولته الأفريقية التي تستغرق 4 أيام وتشمل أيضا الجابون وتشاد.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، الرئيس الرواندي بول كاجامي، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لكل من مصر ورواندا، ثم استعرض الرئيس حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

اكتشاف أثري جديد

هذا وقد، أعلنت وزارة الآثار امس اكتشاف 3 مقابر أثرية بمحافظة المنيا، مضيفة أن المقابر تقع بمنطقة الكمين الصحراوي جنوب غربي مدينة سمالوط وانها عثرت داخلها على توابيت ذات أشكال وأحجام مختلفة.

وجاء في بيان الوزارة أنه من المرجح أن تاريخ المقابر يعود إلى ما بين عصر الأسرة الـ 27 والعصر اليوناني الروماني بناء على دراسة الشواهد الأثرية الموجودة بها، حيث قال رئيس قطاع الآثار بالوزارة أيمن عشماوي إن المقابر «تختلف في طرازها المعماري عن باقي المقابر حيث تتكون المقبرة الأولى من بئر للدفن العمودي محفور في الصخر من الشمال إلى الجنوب يؤدي إلى حجرة للدفن عثر بداخلها على أربعة توابيت بينها اثنان لامرأتين واثنان لرجلين إضافة إلى تسع فتحات للدفن بها بقايا دفنات، في حين تتكون المقبرة الثانية من بئر عمودي محفور في الصخر وحجرتين للدفن، الأولى من الناحية الشمالية حيث عثر بداخلها على الجزء السفلي من غطاء تابوت وبقايا خشبية لتابوت آخر كما عثرت البعثة بداخلها على 6 فتحات للدفن استخدمت إحداها لدفن طفل صغير، أما الحجرة الثانية فهي موجودة في نهاية البئر العمودي من الناحية الجنوبية وهي بدون فتحات وعثر بها على بقايا تابوت خشبي، وتابع: «أما المقبرة الثالثة فلم تنته البعثة من أعمال الحفائر والتنظيف بداخلها ومن المقرر استكمال العمل بها قريبا».

إيطاليا تعيد سفيرها

من جهه أخرى، أبلغت ايطاليا مصر عزمها اعادة تعيين سفير لها في القاهرة بعد اكثر من عام على سحب سفيرها السابق للتشاور اثر خلافات حول التحقيقات في قضية تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جيوليو ريجيني وذلك في اعقاب تلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالا من نظيره الايطالي أنجيلينو ألفانو اخطره خلاله بقرار الحكومة الإيطالية التقدم لدى الحكومة المصرية بطلب الموافقة على تعيين جيانباولو كانتيني سفيرا جديدا لإيطاليا لدى مصر.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابيين جديدين من فلول الإرهابي عمرو سعد المتورط في العديد من الحوادث الإرهابية بالفرافرة.

وفي سرية تامة بدأ مسؤولون وخبراء في وزارتي المالية والتخطيط سلسة من المشاورات المكثفة تستهدف التوصل الى اتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور بحيث يصبح الحد الأدنى 2000 جنيه شهريا، بينما قالت مصادر خاصة قريبة الصلة من المشاورات الحكومية ان المقترح حتى الآن هو 1500 جنيه.

القطار الكهربائي

الى ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء م.شريف اسماعيل مراسم توقيع عقد تنفيذ اتفاقية مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الادارية الجديدة - العاشر- الشروق - بدر) والتي تمت بين وزارة النقل والمواصلات ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة «افيك» الصينية، بطول 68 كيلو مترا، حيث يتكون خط القطار الكهربائي الجديد من 11 محطة، وتبلغ تكلفة المشروع 1.3 مليار دولار بتمويل ميسر. كما شهد إسماعيل بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عبدالمنعم البنا، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بمصر، والجمعية الكورية ـ العربية للتبادل الثقافي والاقتصادي ويمثلها بمصر الشركة الكورية ـ العربية للاستشارات الاقتصادية والثقافية، بشأن تنفيذ مشروع إقامة مدينة زراعية متكاملة تتضمن مشروعات زراعية وأخرى مرتبطة بها على مساحة 300 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة وامتداده، بمحفظة مالية تبلغ 10 مليارات دولار.