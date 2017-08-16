القاهرة - ناهد إمام

افتتحت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، امس مركز خدمات المصريين بالخارج، بجهاز القاهرة الجديدة.

وكان الوزيران قد اتفقا على حزمة من الخدمات الجديدة للمصريين بالخارج، حيث وافق وزير الإسكان على طلب وزيرة الهجرة بتخصيص مكتب بمراكز خدمة المواطنين بالمدن الجديدة، لإنهاء خدمات المصريين بالخارج، خاصة حاجزى مشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين بالخارج، كما وافق الوزير على تخصيص نسبة من الوحدات بالحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة للمصريين بالخارج، خاصة أن هناك طلبات عديدة منهم لذلك.

وكانت وزيرتا الهجرة والاستثمار قد دشنتا قبل نحو أسبوع منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووقعتا بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتفعيل هذه المنظومة.

من جانبه، كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي عن تفاصيل كراسات شروط حجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر»، والذي بدأ سحب الكراسات به امس، بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العبور - بدر - دمياط الجديدة - المنيا الجديدة).

وقال مدبولي إن شروط الحجز والاشتراطات العامة تتضمن أن يكون المتقدم للحجز مواطنا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ الحجز وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/ التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.