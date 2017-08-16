صرح مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء باستشهاد أمين شرطة برصاص مجهولين عقب نزوله من بيته لأداء صلاة الفجر بدائرة قسم شرطة أول العريش بعد ان أطلق مجهولان وابلا من الرصاص عليه.

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أشاد سفير الإمارات بمصر جمعة مبارك الجنيبي بالعلاقات المصرية الإماراتية، موضحا أن إجمالي استثمارات بلاده في مصر بلغ 4.9 مليارات دولار. وقال خلال افتتاحه امس مصنع ايجيفاك للأمصال والتابع لشركة فاكسيرا: إن المصنع هو أحد أهم المشروعات الحيوية في مصر، حيث يساهم في حفظ حياة الكبار والصغار.

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أجرى وزير النقل د.هشام عرفات مجموعة من التغييرات في قيادات هيئة السكك الحديدية عقب تعيين م.سيد إبراهيم محمد سالم رئيسا جديدا للهيئة امس الاول، حيث قرر ندب م.أشرف محمد رسلان شلبي للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة وندب م.محمد عامر عبدالعزيز للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع السلامة والجودة، كما قرر ندب م.رضا إبراهيم محمد أبو هرجه للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس الهيئة للموارد البشرية.

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أعلنت هيئة السكة الحديد امس بدء تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة بركة السبع ضمن خطة الهيئة لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة - الإسكندرية والمنفذ بمعرفة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في نظم الإشارات، والتصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كم/س بدلا من 120 كم/س، وسير القطارات في الخط بأمان مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشري، ما يؤدي إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب.

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قال رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر حسن الطيب إنه تم إنقاذ 25 سائحا مصريا وأجنبيا من الغرق إثر تعرض اللنش الخاص بهم لدخول كمية مياه كبيرة إلى غرفة الماكينات بمنطقة الفانوس شمال الغردقة. وأضاف أنه على الفور تم الدفع بطلمبة لشفط المياه التي تدافعت للنش السياحي «بشرى» وإنقاذ جميع السائحين.

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قال وزير التموين علي المصليحي: ان مصر تعاقدت على استيراد 850 ألف طن سكر لتأمين احتياطي استراتيجي حتى يناير 2018.

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أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامهما بدفع قيمة ما أتلفاه بمبلغ 10 ملايين و101 ألف جنيه، بعد إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية اقتحام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية لقسم شرطة التبين في أعقاب فض اعتصامي الجماعة برابعة العدوية والنهضة. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، أنه ثبت لديها انخراط المتهمين سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم في «تجمهر مسلح» ضم قرابة ألف متجمهر، مع علمهما بغرضه المتمثل في اقتحام قسم شرطة التبين بقصد تخريبه والاعتداء على رجال الشرطة.

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.