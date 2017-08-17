القاهرة ـ خديجة حمودة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري بداية الأسبوع المقبل في جولة أوروبية تشمل كلا من روسيا واستونيا لبحث العلاقات الثنائية مع البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الدعم والتنسيق في المحافل الدولية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن جولة الوزير شكري ستبدأ بالعاصمة الروسية موسكو، حيث تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تجسدها صيغة التشاور الاستراتيجي 2+2 التي تضم وزيري خارجية ودفاع البلدين، وتبرمها روسيا مع ست دول فقط من بينها مصر، فضلا عن آلية الحوار الاستراتيجي على مستوى وزارتي الخارجية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية سيحمل في زيارته رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تؤكد على اهتمام مصر بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع روسيا، والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.