القاهرة - ناهد إمام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس إنه تم اتخاذ قرار تخفيض رسوم السفن لجذبها للموانئ المصرية، لافتا إلى أن قناة السويس جاهزة لعبور السفن العملاقة، وإن قناة السويس الجديدة دعمت ذلك.

وأضاف مميش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النقل هشام عرفات لإعلان الفاتورة الموحدة بالموانئ، أنه تقرر تطبيق تخفيضات للسفن تصل إلى 50%، لافتا الى أن السفن التي تحمل أقل من 200 حاوية لن تحصل على تخفيض.

وأشار مميش الى أن التخفيضات تصل إلى 10% للسفن التي تحمل من 200 إلى 500 حاوية، و15% للسفن التي تحمل أقل من 1000 حاوية، وتخفيض 20% للسفن التي تحمل أقل من 2000 حاوية، و25% للسفن التي تحمل أقل من 3000 حاوية، و45% للسفن التي تحمل أقل من 3333 حاوية، وتصل التخفيضات إلى 50% للسفن التي تحمل أكثر من 3333 حاوية.

وفي سياق آخر، قال هشام عرفات وزير النقل: إن الوزارة أعدت بالاشتراك مع المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس استراتيجية موسعة لتطوير صناعة النقل البحري، تتمثل في وضع مخطط عام لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري على مستوى الجمهورية بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر، أن من ضمن الاستراتيجية أيضا، رفع معدلات الأداء بالموانئ، وبالتالي زيادة العائد عن طريق تأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجستية مميزة، والاستفادة من الميزة التنافسية لكل ميناء، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري وتقديم خدمات ذات جودة عالمية والعمل على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستويين الاقليمي والعالمي.