يعمد بعض المرضى إلى إخفاء بعض الحقائق المرضية عن الأطباء مما قد يؤثر على نوعية العلاج المقدم لهم أو أحيانا تنتج عنه بعض المضاعفات أثناء العلاج.. وبرغم سؤال الطبيب عن التاريخ المرضي أو الأمراض المزمنة أو الأدوية التي يأخذها المريض فإن بعضهم يخفي هذا أحيانا عن الطبيب المعالج.. وقد حدث معي اكثر من مرة أن أتوجه إلى المريض بسؤال مباشر «هل تعاني من أي أمراض اخرى أو تأخذ أي أدوية بانتظام» فيكون رد المريض «لا».. وبعد إعادة السؤال اكثر من مره تجد المريض يغير الإجابة.. شوية ضغط يا دكتور.. أو عندي سكر خفيف.. أو استخدم أدوية سيوله للدم.. أو قمت بعملية قلب مفتوح.

سيدي المراجع.. الطبيب ليس وكيل نيابة وعندما يوجه إليك أسئلة من هذه النوعية فهو حريص على مصلحتك وعلى صحتك العامة بحيث لا يتعارض علاجه مع حالتك الصحية.. وحق الطبيب عليك أن تصدقه القول حتى لا يفاجأ بما ليس في الحسبان.. بعض الأدوية لها مضاعفات وأيضا بعض الأمراض لها مضاعفات ولذا يحاول الطبيب قدر الإمكان الإلمام بالتاريخ المرضي حتى يستطيع أن يضع خطة العلاج.

قد تظن أن المعلومة غير مهمة ولكن قد يكون لها أهميتها لدى الطبيب لان أحيانا بعض الأدوية قد تكون لها أعراض جانبية وهي التي تسبب حالتك المرضية.. وإذا لم تكن تعرف هذه الأدوية فأبسط شيء أن تحضر ما تأخذه من أدوية معك وان تعرضها على الطبيب.

وإلى لقاء يتجدد الخميس المقبل.