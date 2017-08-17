قال مدير عام المكتب الفني بمصلحة الجمارك أحمد شحاتة، إنه سيتم خلال العامين المقبلين تطبيق منظومة الشباك الواحد بكل الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا ميكنة كل الموانئ المصرية وتزويدها بأجهزة أشعة «إكس» للكشف على المنتجات، حيث تم حتى الآن الانتهاء من 60% من الموانئ والمطارات المصرية وجار حاليا استكمال باقي الموانئ والمطارات.

جاء ذلك في سياق كلمته خلال فعاليات مؤتمر «تحديات وحلول النظم اللوجستية لقطاع تصدير الحاصلات البستانية للاتحاد الأوروبي» أمس والذي نظمته مبادرة التجارة الخضراء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.