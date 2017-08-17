القاهرة - ناهد إمام

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع اسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي الترتيبات لزيارة بعثات من البنك لمصر خلال أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، وذلك في إطار العمل على إتمام إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار.

وتتم الزيارة الأولى خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري لبحث إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة من التمويل المقدر بـ 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على مدار 3 سنوات، وحصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية منها بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار.