قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م.طارق السباعي ان حاجزي مشروع «دار مصر» لا يحق لهم التقدم لمشروع «سكن مصر».

وأضاف السباعي أنه تم تعديل البند رقم 3 من شروط الحجز الواردة بكراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات المرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر»، ليصبح كالتالي «لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة سكنية بمشروع دار مصر، أو وحدة أو أرض بمشروع الإسكان الاجتماعي».​

الى ذلك، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي أن حصيلة اليوم الأول لبيع كراسات شروط حجز وحدات مشروع «سكن مصر»، بلغت 8463 كراسة في فروع بنك التعمير والإسكان الـ 8 التي تم الإعلان عنها.