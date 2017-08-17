القاهرة - خديجة حمودة - مجدي عبدالرحمن

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر امس إلى الجابون في ثالثة محطات جولته الافريقية التي تستغرق 4 أيام وزار خلالها تنزانيا ورواندا وستضم ايضا تشاد، في إطار انفتاح مصر على القارة وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدولها في كل المجالات وتكثيف التواصل والتنسيق مع دول أفريقيا، كإحدى أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية.

وجاء في تقرير للهيئة العامة للاستعلامات أن أهمية زيارة الرئيس السيسي للجابون تأتي باعتبارها أول زيارة لرئيس مصري إلى الجابون منذ بداية العلاقات بين البلدين قبل ما يزيد على أربعة عقود، وتحديدا في العام 1975 عندما تم تبادل الدولتين للتمثيل الديبلوماسي، وافتتاح السفارة المصرية في ليبرفيل، وذلك بعد عامين من قيام الرئيس الجابوني الراحل الحاج عمر بونجو بأول زيارة إلى مصر في ديسمبر العام 1973.

القطار الكهربائي

الى ذلك، قالت الحكومة في تقرير عاجل الى لجنة النقل في مجلس النواب امس ان مشروع القطار الكهربائي الجديد والذي سينفذ خلال عامين سيربط في مرحلته الاولى بين العاصمة الادارية الجديدة ومدن العاشر من رمضان والروبيكي ومدينة بدر ذات الكثافة السكانية العالية.



واضافت ان القطار المكهرب الذي سيتم إنشاؤه سيتم تشغيله بنظام الكهرباء على غرار مشروع مترو الأنفاق والذى يهدف لخدمة المناطق السكنية البعيدة، كما سيتم ربطه بعدد من المشروعات الصناعية في تلك المنطقة.

كانت الحكومة قد وقعت امس الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المشروع مع الجانب الصيني وبدأت الخطوات العملية للمشروع.



وأوضحت أن تكلفة المشروع تصل إلى مليار و240 مليونا سيتم تمويل 739 مليون دولار من الصين قروضا ميسرة، واكدت ان جميع تكلفة التمويل جاهزة ومدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.

علاج فيروس سي

في سياق آخر، قررت وزارة الصحة الدفع بعقار جديد لعلاج فيروس سي قبل نهاية هذا العام ضمن 4 عقاقير جديدة لعلاج الفيروس سيتم طرحها تباعا بعد ان أجازتها من هيئة الأغذية والأدوية الأميركية.



وكشف د.قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إجراء دراسات على الأدوية الجديدة عقب اعتمادها مؤخرا من هيئة الأغذية والأدوية الأميركية «FDA»، وهي «زيباتيير»، و«ابكلوزا» و«فوسفي» و«مافيريت».

وأضاف انه سيتم اعتماد عقار «مافيريت» بعد الموافقة عليه منذ أيام من الهيئة، مؤكدا ان هذا الدواء يؤخذ لمدة 8 أسابيع فقط بدلا من 12 أسبوعا.



وأوضح أن عقار الهارفوني سيعالج الأطفال المصابين بفيروس سي، مضيفا انه حسب التكليف الرئاسي الذي صدر فإن المسح الطبي للفيروس يجرى على 4 سنوات وحاليا يتم على عامين فقط، للفئات فوق الـ 18 سنة.



وقال انه إذا توافرت لنا الكواشف عن فيروس سي خلال عامين فسينخفض انتشار الفيروس إلى المعدلات العالمية وهو 1%.



وكشف أن المسح القومي يجري حاليا على 3 مراحل شملت 6 فئات، الجزء الأول شمل 1.1 مليون مواطن والجزء الثاني شمل الصعيد وأجري مسح لـ 1000 قرية للبحث عن إصابات فيروس سي لأكثر من 1400 ألف مواطن، بالإضافة إلى إجراء مسح شامل على 2.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.



ولفت إلى أن المصابين بالفيروس يتلقون العلاج من دون التسجيل على موقع الوزارة ويتم تحويلهم إلى أقرب مركز لهم.