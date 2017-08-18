القاهرة - ناهد إمام

أعلنت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس برئاسة م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وأحالها إلى مجلس الدولة.

وقالت نصر، خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء: نالت مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد توافق كل الجهات المعنية، كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير عليها عقب بحث جميع الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين، وعرضها على عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، لبحث واستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة التي عرضت على اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأضافت أن هناك حوافز مقدمة في قانون الاستثمار للمحافظات الأكثر احتياجا كما سيكون القانون داعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى دعم المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه منذ إقرار القانون تم تأسيس خلال شهر يوليو فقط 1500 شركة جديدة وهو ما ينبئ باستثمارات كثيرة، وهذا الرقم يمثل 76% زيادة عن الشهر نفسه من العام الماضي بإجمالي استثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه.

وقالت إن الحكومة ملتزمة بالفترة المحددة والتي تبلغ 90 يوما الملزمة لإقرار القانون وستكون هناك متابعة مستمرة مع مجلس الدولة للانتهاء منها والموافقة عليها بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.